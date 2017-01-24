Система маркировки древесины заработает в Иркутской области с июня

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Система маркировки древесины для контроля за ее оборотом будет запущена в работу в июне 2017 года в Иркутской области, ставшей пилотным регионом по реализации этого проекта в стране, сообщили в пресс-службе облправительства.

Иркутская область лидирует среди российских регионов по объемам заготовки леса. "С 1 апреля начнется подключение автоматизированной системы по контролю прохождения древесины, до 1 июня должен начаться процесс ее маркировки", - сказали в пресс-службе по итогам совещания в правительстве региона с участием замглавы Рослесхоза Михаилом Клиновым.

Кроме того, во вторник в Иркутске было подписано трехстороннее соглашение о содействии корпорации "Росатом" Рослесхозу в реализации пилотного проекта по маркировке леса. По данным пресс-службы, "Росатом" является разработчиком данной автоматизированной системы электронного учета древесины.

"Для этого создана специальная программа. Она будет считывать информацию, заносимую на идентификационные пластиковые карты. На такую карту заносятся данные о номере заготавливаемой партии древесины, дата выпуска карты, информация об актах приема-передачи карты, правовом основании заготовки партии леса, сведения о пунктах приема, переработки и отгрузки, где должна проходить заготовленная партия", - отметили в правительстве региона.

Каждая такая карта регистрируется в иркутском Минлесе и выдается лесопромышленнику вместе с сопроводительными документами на заготовку партии леса. Считывание данных с нее может происходить в любом месте без использования интернета. С помощью мобильного приложения можно проверять по картам соответствие задекларированной и перевозимой древесины по пути ее следования. Отгрузка и приемка древесины также будет теперь производиться при помощи карт.

"Пилотный проект по маркировке древесины, для реализации которого федеральным центром была выбрана Иркутская область, позволит нам выработать механизм по организации сквозного и, самое главное, прозрачного учета заготавливаемого леса, а также контроль за его транспортировкой, местами хранения, переработки и отгрузки", - считает председатель правительства региона Александр Битаров.

Лесной фонд Иркутской области составляет более 70 млн га - 92% всей территории области. Объем древесины, заготавливаемой в регионе, составляет более 25 млн куб. м в год. По данным Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области, здесь ежегодно нелегально заготавливается до 5 млн куб. м древесины.