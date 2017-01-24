Минтруд опроверг информацию о долгах по зарплате в колледже Новокузнецка

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КЕМЕРОВО, 24 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Информация о задолженности и невыплате заработной платы педагогам Новокузнецкого государственного гуманитарно-технического колледжа-интерната не соответствует действительности, однако учреждение образования внесут в план проверок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
"Информация о том, что в Новокузнецком государственном гуманитарно-техническом колледже-интернате, подведомственном Минтруду России, имеется задолженность по заработной плате преподавателям, не соответствует действительности. Все обязательства по заработной плате сотрудникам колледжа-интерната выполнены", - сказали в пресс-службе.
Вместе с тем, добавили в министерстве, для предупреждения таких ситуаций Минтруд России внесет в план проверок подведомственных учреждений проверку в том числе Новокузнецкого колледжа-интерната.
Вопрос о трехмесячной задолженности по заработной плате был задан главе Минобрнауки Ольге Васильевой на пресс-конференции в ТАСС.