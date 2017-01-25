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Все школы Кемерова закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Сибирь
25 января, 8:03 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
По итогам прошлой недели среди жителей города зарегистрировано боле четырех тысяч случаев заболевания
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 25 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Все школы города Кемерово закрыты на карантин из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

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"С 25 января все школы города Кемерово закрыты на карантин", - сказала собеседница агентства. Как уточнили ТАСС в администрации города, всего в областном центре 72 школы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, по итогам прошлой недели среди жителей Кемерово зарегистрировано 4049 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, эпидпорог превыше на 15,3 % (по области - на 4,2%), в том числе среди школьников 7-14 лет - на 19,3 %, среди лиц старше 15 лет - на 23,1 %.

В целом, по данным ведомства, в регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ. "Уровень заболеваемости, превышающий эпидемический порог на 9,3 - 93 %, зарегистрирован в 18 административных территориях", - отметили в надзорном ведомстве. Всего за медпомощью обратились 19,6 тыс. больных, госпитализировано 438 больных ОРВИ и 3 больных гриппом.

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