Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сибирские ученые создали клеточную модель болезни Хантингтона

Сибирь
25 января, 9:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, января. /ТАСС
Изучая, в чем именно заключается токсическое воздействие на клетки, биологи надеются найти механизмы борьбы с неизлечимым наследственным заболеванием
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Биологи Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и новосибирского госуниверситета (НГУ) создали клеточную модель неизлечимого наследственного заболевания - болезни Хантингтона. Изучая, в чем именно заключается токсическое воздействие на клетки, ученые надеются найти механизмы лечения этого и подобных недугов, сообщила пресс-служба НГУ.

"В современном мире очень много заболеваний, которые остаются неизлечимыми и малоисследованными. К ним же относится и болезнь Хантингтона. Чтобы разработать эффективный метод лечения, необходимо сначала досконально изучить все молекулярные процессы, происходящие в ходе нейродегенерации, на это, в конечном итоге, наша работа и направлена", - приводит пресс-служба слова участника исследования Динары Шариповой.

Первые симптомы болезни Хантингтона (нервные тики, неконтролируемые движения и другие двигательные и умственные расстройства) проявляются у больных в возрасте 35-45 лет. Постепенно заболевание нервной системы прогрессирует и в течение 15-20 лет приводит к распаду личности, а затем - смерти. Лечение производится только симптоматическое, которое временно улучшает состояние больного, не приводя к выздоровлению.

Заболевание связано с мутацией в гене huntingtin (хантингтин). В нормальном гене есть участок, состоящий из нескольких повторов триплета CAG. У всех здоровых людей таких повторов может быть от 9 до 35, однако у больных число повторов увеличивается: более 36. "До сих пор науке неизвестно, как остальные клетки организма справляются с токсическим воздействием мутантного хантингтина и почему нейроны стриатума (структура головного мозга, отвечающая за мышечный тонус, некоторые поведенческие реакции и др.) начинают погибать только в возрасте 35-45 лет, а не раньше. Также не совсем понятно, в чем именно заключается токсическое воздействие хантингтина на клетки", - отметила Шарипова.

Для поиска ответа на эти вопросы ученым и нужна клеточная модель заболевания. Для ее создания ученые внесли необходимые мутации в клетки с помощью современной технологии редактирования генома CRISPR\Cas9. Полученные "мутантные" линии клеток хранятся в лаборатории клеточных моделей заболеваний человека ИЦиГ СО РАН, и с ними проводится дальнейшая работа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
2
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
3
Сбербанк считает иск в США попыткой бывших клиентов уйти от ответственности
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
В Белом доме рассчитывают, что Бэррон Трамп не будет находиться в центре внимания
6
В Конгрессе США предложили запретить Трампу наносить превентивный ядерный удар
7
"Ъ": Роскосмос отзовет двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки
Темы дня
Реклама