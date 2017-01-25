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Два подпольных завода по разливу алкоголя выявлены в Иркутской области

Сибирь
25 января, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В розничную сеть предотвращено попадание почти 30 тонн контрафактной продукции
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© МВД России

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ в городах Иркутске и Усолье-Сибирском выявили два подпольных мини-завода по разливу суррогата алкогольных напитков. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в розничную сеть предотвращено попадание почти 30 тонн контрафактной алкогольной продукции.

"Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов спецназа Федеральной службы войск национальной гвардии, совместно с Управлением ФСБ России по Иркутской области, провели масштабную операцию по обезвреживанию организованной группы, участники которой подозреваются в создании на территории региона подпольных предприятий по изготовлению контрафактного алкоголя", - сказала Волк.

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В ходе мероприятий в Иркутске и Усолье-Сибирском обнаружены два мини-завода по изготовлению в промышленных объемах суррогатной водки. На предприятиях обнаружено свыше полумиллиона бутылок, сотни тысяч этикеток известных торговых марок, а также федеральных специальных марок с признаками подделки. Сразу после пресечения деятельности подпольных цехов, в разных районах области одновременно проведено более десяти обысков.

Кроме того, сотрудникам полиции удалось предотвратить попадание в мелкооптовую и розничную сеть почти 30 тонн алкогольной продукции с признаками подделки. "Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Иркутской области совместно со спецназом Росгвардии задержаны девять активных участников противоправного бизнеса, в том числе предполагаемые организаторы", - сказала представитель министерства.

Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации").

В рамках расследования, полиция принимает меры по установлению всех каналов поставки и реализации фальсификата.

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