Школы трех городов Кузбасса закрыты на карантин из-за вспышки ОРВИ

КЕМЕРОВО, 25 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Учебный процесс полностью приостановлен в 126 школах Кемеровской области из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

"По данным на 14:30 местного времени (10:30 мск), из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ закрыты 126 школ. В городах Кемерово, Междуреченск и Мыcки карантин введен во всех школах", - сказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что в среду были закрыты на карантин все 72 школы в Кузбассе.

Частично учебный процесс приостановлен в восьми школах (29 классов), закрыт один детсад в Гурьевске, в 27 детсадах в регионе образовательный процесс приостановлен в 40 группах.

В областном департаменте образования и науки ТАСС сообщили, что всего в регионе насчитывается около 670 общеобразовательных школ. "Преподаватели в случае необходимости могут связываться с учениками по скайпу. Все школьники получают домашние задания в электронных дневниках", - отметили в ведомстве.

В регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным на начало недели, эпидемиологический порог по области превышен на 4,2%, по областному центру - на 15,3 %. Уровень заболеваемости, превышающий эпидемический порог на 9,3 - 93 %, зарегистрирован в 18 административных территориях. За медицинской помощью обратились 19,6 тыс. заболевших, госпитализированы 438 больных ОРВИ и трое больных гриппом.