Автоэкспедиция из Китая доедет до Арктики

УЛАН-УДЭ, 25 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Китайская автоэкспедиция посетит Бурятию в рамках своего путешествия к Северному Ледовитому океану. Об этом сообщили в Фонде регионального развития (ФРР) республики.

"20 января в провинции Гуандун КНР был дан старт автоэкспедиции. Ее участники проедут по маршруту "Южно-Китайское море - озеро Байкал - Северный Ледовитый океан". Основной точкой маршрута станет Бурятия", - уточнили в Фонде, оказывающем организационную поддержку мероприятию на территории республики.

По данным ФРР, речь идет об одной машине, на которой передвигаются трое опытных путешественников. "28 января экспедиция приедет в Улан-Удэ, 30 января отправится на север Бурятии и далее по маршруту", - сообщили в пресс- службе ФРР.

За время пребывания в республике иностранцы посетят приграничный с Монголией город Кяхта, Улан-Удэ, побывают в живописных Баргузинском и Курумканском районах, а также в Северобайкальске. "Мероприятие получило поддержку правительства провинции Гуандун, а также посольства РФ в КНР, - отметили в пресс-службе. - Автоэкспедиция будет освещаться государственными СМИ Китая: CCTV4, CCTV5".

В ФРР добавили, что одним из организаторов экспедиции выступает компания "Байкал Инвест", учредителем которой является крупный инвестор Китая "Adding Energy Holding Co., Ltd.". В 2015 году между правительством Бурятии и "Байкал Инвест" был подписан ряд инвестиционных соглашений о намерении реализовать ряд проектов по производству бутилированной воды и созданию туристической инфраструктуры на территории республики.