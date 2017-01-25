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В Забайкалье две школы приостановили работу из-за гриппа и ОРВИ

Сибирь
25 января, 12:15 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Всего очаги заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировали в семи школах и детсадах края
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ЧИТА, 25 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Очаги заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрированы в семи школах и детсадах Забайкалья, две школы закрыты, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 24 января, в крае зарегистрированы семь очагов групповой заболеваемости", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, школы закрыты в Александрово-Заводском и Красночикойском районах, в Чите закрыт детский сад.

В управлении добавили, что в семи районах края (Александрово-Заводском, Забайкальском, Сретенском, Приаргунском, Шилкинском, Тунгокоченском, Улетовском) впервые зарегистрировано превышение эпидемического порога среди школьников в возрасте 7-14 лет. При этом в Чите и в целом по Забайкальскому краю превышение эпидемических порогов по совокупному населению не зарегистрированы.

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