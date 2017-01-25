В Забайкалье две школы приостановили работу из-за гриппа и ОРВИ

Сильные морозы в Москве не задержатсяМосква 25 января, 13:46
"Русснефть" по соглашению РФ с ОПЕК сократила добычу на 30 тыс. тоннЭкономика и бизнес 25 января, 13:44
ОСК расматривает возможность организации перевозок накатных грузов по рекамТранспорт 25 января, 13:29
Лавров: МИД РФ активно выступает против ущемления прав российских спортсменовСпорт 25 января, 13:29
Песков: случай с осужденной воспитательницей "не такой простой", с ним разбираютсяПроисшествия 25 января, 13:27
Ученые нашли "танцующие" бактерииНаука 25 января, 13:25
Москалькова встретится с приемной матерью, у которой изъяли детейОбщество 25 января, 13:17
Обвинитель: содержание допинга в организме лыжницы Йохауг незначительноеСпорт 25 января, 13:09
Boeing и "ЭйрБриджКарго" заключили соглашение по ремонту грузовых самолетов 747 FreighterТранспорт 25 января, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 25 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Очаги заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрированы в семи школах и детсадах Забайкалья, две школы закрыты, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"По состоянию на 24 января, в крае зарегистрированы семь очагов групповой заболеваемости", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, школы закрыты в Александрово-Заводском и Красночикойском районах, в Чите закрыт детский сад.
В управлении добавили, что в семи районах края (Александрово-Заводском, Забайкальском, Сретенском, Приаргунском, Шилкинском, Тунгокоченском, Улетовском) впервые зарегистрировано превышение эпидемического порога среди школьников в возрасте 7-14 лет. При этом в Чите и в целом по Забайкальскому краю превышение эпидемических порогов по совокупному населению не зарегистрированы.