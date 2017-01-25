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Инфляция в Томской области достигла минимума с советских времен

Сибирь
25 января, 12:27 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 25, января. /ТАСС
В 2016 году показатель составил 5,3% против 12,4% в 2015
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ТОМСК, 25 января. /ТАСС/. Инфляция в Томской области в 2016 году составила 5,3% и достигла исторического минимума с советских времен, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на замгубернатора Томской области по экономике Андрея Антонова.

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"Инфляция в Томской области в 2016 году составила в 5,3% против 12,4% в 2015 году. Это исторический минимум с советского времени", - уточняется в сообщении.

По словам Антонова, этого удалось достичь благодаря, в частности, увеличению зарплат и развитию различных мер поддержки предпринимателей, таких как налоговые каникулы.

Средняя заработная плата в Томской области в 2016 году составила 35,3 тыс. рублей, увеличившись за год на 3,7%.

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