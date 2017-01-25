Новосибирские ученые исследуют влияние перевода часов на самочувствие жителей

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НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Ученые НИИ физиологии и фундаментальной медицины в Новосибирске проводят исследование влияния "летнего" и "зимнего" времени на биологические часы человека. Результат планируется к апрелю опубликовать в популярном научном журнале, но первые выводы уже получены, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске замдиректора по науке и лечебной работе НИИФФМ Константин Даниленко.
"Из этого исследования следует, что социальный ритм не основной для человека, его суточные часы следуют природному ритму свет-темнота. Оказалось, зимой (когда светает позже - прим. ТАСС) наши биологические часы запаздывают на полчаса по сравнению с летом", - сказал он.
Исследование проводится с 2015 года при поддержке Российского научного фонда. К настоящему времени обработаны результаты по первым 25 из 46 испытуемых. Одна их часть регулярно вставала в 6 утра, другая - в 7; этот час имитировал разницу во времени в случае перевода часов. В течение дня и два раза за ночь обе группы собирали слюну, которая в дальнейшем исследовалась на наличие гормона сна - мелатонина.
Участвовавший в обсуждении завотделением генетики животных и человека Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Михаил Мошкин привел в качестве примера исследование 70-х годов о связи суточных ритмов человека со сменой дня и ночи и уровнем освещенности. "Я лично в антарктической экспедиции наблюдал, что люди, которые эксплуатируют автоматическое оборудование и эта работа не требует жесткого временного графика, во время полярной ночи начинали просыпаться часам к 11-12 и всегда пропускали завтрак", - рассказал ученый. Он пояснил, что суточные ритмы человека выражается в том, что в дневное время в его организме подавляется секреция "гормона сна" мелатонина, увеличивается уровень "гормона стресса" кортизола, выбрасывается адреналин, а перед сном и во время сна увеличивается выброс гормона роста. "Это хорошо организованный ансамбль, его нарушение называется десинхронозом и сопровождается ухудшением работоспособности и здоровья по целому ряду проявлений", - сказал он.
10 регионов перешли в соседние часовые зоны. Последней стала Саратовская область.
Мошкин уверен в необходимости возврата Новосибирской области к сезонному переводу часов и временной разнице с Москвой +3 часа (сейчас +4). А вот ведущий преподаватель MBA Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Светлана Петухова так не считает, по крайней мере негативного влияния на экономические показатели региона перевод часов не оказал. "Если говорить о предварительных результатах, необходимо отметить, что, по данным областного правительства, 2016 год Новосибирская область закончила с достаточно позитивными экономическими результатами", - сказала она. По данным облправительства, индекс промышленного производства в регионе в 2016 году составил 100,8% к уровню предыдущего года.
Новосибирская область в ночь на 24 июля 2016 года перевела стрелки часов на час вперед, увеличив разницу с Москвой с +3 до +4 часов. Поддержавшие эту идею депутаты заксобрания, опираясь на данные различных исследований, утверждали, что новый часовой пояс станет наиболее естественным для биологических ритмов, и это благоприятно скажется на здоровье граждан. Мэрия Новосибирска и правительство региона провели соцопросы, показавшие, что жители региона одобряют такое решение. Однако среди жителей оказалось немало и тех, кто не поддержал законопроект.