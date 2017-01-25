Лавров: энергоснабжение Монголии может быть обеспечено без строительства ГЭС

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Энергоснабжение Монголии может быть обеспечено без строительства ГЭС на притоках Селенги, которые могут создать экологическую угрозу Байкалу и прилежащим к нему территориям.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
"Мы активно занимаемся урегулированием этой ситуации, - сказал он. - В ходе прошлогоднего визита в Монголию я лично с президентом Монголии на эту тему говорил. Наши руководители в ходе контактов с руководством Монголии эту тему затрагивают".
"Но помимо обозначения проблемы мы монгольским коллегам по линии соответствующих экономических ведомств передали свои предложения и оценки ситуации о том, как ее решить без строительства ГЭС, - продолжил глава МИД РФ. - У нас есть возможности удовлетворить потребности Монголии в электроэнергии без того, чтобы подвергать риску экологическую систему Байкала и окружающей среды".
Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала - реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала.