Полиция Иркутска проверяет информацию о возможном минировании Центрального рынка

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников Центрального рынка в Иркутске эвакуировали в связи с сообщением о минировании здания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию потупило анонимное сообщение о наличии подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, в здании Центрального рынка. Проводится проверка, люди эвакуированы", - сказал представитель ведомства.