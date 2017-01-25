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Полиция Иркутска проверяет информацию о возможном минировании Центрального рынка

Сибирь
25 января, 14:29 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 25, января. /ТАСС
Посетителей и сотрудников рынка эвакуировали
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ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников Центрального рынка в Иркутске эвакуировали в связи с сообщением о минировании здания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию потупило анонимное сообщение о наличии подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, в здании Центрального рынка. Проводится проверка, люди эвакуированы", - сказал представитель ведомства.

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