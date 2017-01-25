Суд счел обоснованными требования польского банка в 4,2 млрд руб. к заводу в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Арбитражный суд Кемеровской области сегодня удовлетворил заявление польского Mbanks S.A. (предыдущее название BRE bank S.A.) и включил в реестр кредиторов недостроенного Анжерского фанерного комбината (АФК) требования в 4,2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с заседания суда.

"Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО "АФК" - Mbanks S.A. в качестве кредитора, требования которого обеспечены имуществом должника в размере 4 млрд 221 млн рублей", - сказал судья Владимир Лебедев.

Суд поддержал требования заявителя, несмотря на возражения представителей должника. Они, в частности, ссылались на то, что, по их мнению, не все представленные документы должным образом переведены на русский язык (с польского или английского), заверены и представлены в деле. Однако арбитраж счел озвученные в ходе заседания доводы не убедительными.

Процедура наблюдения на АФК была введена 30 августа по заявлению Объединенной компании "Сибшахтострой" из-за долгов в 24,8 млн рублей. Разбирательство по делу о банкротстве АФК назначено на 21 февраля 2017 года. В суд также поступило и рассматривается заявление польского "Производственно-бытового предприятия Редокс" (генподрядчик проекта) об установлении размера требований и включении их в реестр. Сумма - более 22,4 млн евро.

О проекте

Как сообщал ТАСС, строительство АФК с планируемой мощностью 60 тыс. кубометров фанеры - один из проектов моногорода Анжеро-Судженск. АФК предоставили в аренду три лесных участка на 49 лет с арендной платой в 50% от минимальной ставки на период окупаемости. Работы на площадке начались в 2008 году, тогда стоимость завода оценивалась почти в 47 млн евро.

Финансирование проекта велось за счет кредита польского BRE bank и средств АФК (соотношение 85 на 15%). Кредитная линия неоднократно реструктуризировалась, всего было проведено 16 траншей, но не напрямую АФК, а подрядчикам. Открытие комбината планировалось в 2011 году, но было отложено, сменился генподрядчик с польской стороны (фирму Wiedemann Polska сменил "Редокс"). Ввод переносился неоднократно и объяснялся в том числе удорожанием проекта до 70-80 млн евро. Для реализации проекта началось строительство инженерной инфраструктуры - водовода.

Власти региона вели поиск нового инвестора, чтобы выкупить долю польской стороны и завершить проект, реализованный на 70-80%. Однако "зашли в тупик процедуры по передаче задолженности от поляков новым инвесторам".

АФК без приоритета

Строительство фанерного комбината долгое время оставалось в региональном перечне приоритетных инвестпроектов (на льготных условиях предоставлялись в аренду лесные участки). Однако в середине декабря власти Кемеровской области исключили его, основанием для такого решения послужил ввод процедуры наблюдения. Тогда на заседании инвестсовета начальник областного департамента инвестиций и стратегического развития Елена Чурина сообщала, что инвестиции в проект составили 2,7 млрд рублей, было создано 28 новых рабочих мест.

Между тем если проект будет продолжен и "будет изменен собственник или найден новый инвестор, завершена процедура банкротства", то инвестсовет рассмотрит его повторно с обновленными показателями и цифрами. В свою очередь первый замгубернатора Владимир Чернов сообщал, что проект АФК остается значимым и для региона, и для моногорода и является потенциально возможным резидентом созданной в Анжеро-Судженске территории опережающего развития.