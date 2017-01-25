Совет по экологии в Бурятии подготовит предложения по сохранению Байкала

УЛАН-УДЭ, 25 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Совет по экологии, в которой вошли ученые, чиновники и общественники (всего 22 человека), создан при главе Бурятии. Члены совета подготовят предложения по сохранению озера Байкал, сообщили в правительстве республики.

В среду состоялось первое заседание. "Определен спектр проблем, по которым будет работать группа: это "дикий" туризм, загрязнение Байкала, недостатки научного мониторинга его воды и другие проблемы и вызовы техногенного и природного характера", - отметили в региональном кабмине.

Экологический совет планирует собираться раз в месяц. В круг его задач также войдет подготовка предложений для разрабатываемого на федеральном уровне приоритетного проекта "Байкал: Великое озеро Великой страны".

В Минприроды республики пояснили, что совет создан по поручению главы Бурятии Вячеслава Наговицына для того, чтобы привлечь активистов, общественников, граждан к совместной с властями работе по решению экологических проблем. Также будут рассматриваться вопросы борьбы с лесными пожарами, загрязнения Байкала водорослями, подходы к ликвидации "фенольного озера" на территории Улан- Удэнского локомотивовагоноремонтного завода (ЛВРЗ), шлакохранилищ ТГК-14 и Улан-Удэнского авиационного завода, работа котельных и очистных сооружений, борьба с несанкционированными свалками, "черными" лесорубами.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. Решение о создании совета принято в рамках реализации задач, поставленных в послании президента России Владимира Путина. Он выделил сбережение Байкала, говорил о необходимости ликвидации свалок, а также о важности диалога власти с гражданами, поддержке их инициатив, особенно когда речь идет о благоустройстве городов и поселков, уточнили в правительстве Бурятии.