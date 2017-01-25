СК проверит станцию скорой помощи в Кемерове, автомобиль которой опоздал к роженице

КЕМЕРОВО, 25 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы Кемеровской области проведут проверку по факту возможной халатности должностных лиц станции скорой помощи, автомобиль которой из-за поломки не успел доехать до роженицы в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону. В результате женщине пришлось рожать дома, после чего ребенок попал в реанимацию.

"Следствию предстоит установить, надлежащим ли образом должностные лица контролировали и организовывали выезд бригад скорой помощи, предусмотрен ли механизм оперативной замены автомобиля, если происходят непредвиденные ситуации, например, поломка или авария", - сказали в пресс-службе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь у жительницы областного центра начались преждевременные роды, она вызвала скорую помощь, однако медики приехали только спустя два часа. Родившуюся раньше срока девочку вместе с матерью увезли в роддом областной детской больницы. Ребенок находился в реанимации, 23 января девочку перевели в отделение патологии новорожденных.

После данного инцидента по поручению губернатора Амана Тулеева был отстранен от занимаемой должности главврач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Евгений Аверьянов за неудовлетворительную организацию работы службы. По данным администрации региона, машина выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась, при этом данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую не были внесены в компьютер.

Проверку этого случая проводит также территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области и прокуратура региона.