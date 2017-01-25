В Сибири вышел каталог промышленной и научно-технической продукции для Арктики

БАРНАУЛ, 25 января. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Каталог, содержащий информацию о специализированной научно-технической и промышленной продукции для территорий Арктики, разработан и выпущен в Сибирском федеральном округе. Его автором стал исполком Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (АСС). Об этом в рамках рабочей поездки в Алтайский край сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Есть узконаправленные федеральные программы, по которым идет работа, есть правительственная комиссия по развитию Арктики, регионы СФО входят в эту комиссию. На сегодня у нас готов каталог промышленной и научно-технической продукции и промышленных товаров для Арктики. Это та продукция, которая предназначена и может работать в арктических условиях", - сказал Меняйло.

По словам полпреда, в каталоге можно найти сравнительную характеристику российских разработок с западными аналогами, если они имеются. Сергей Меняйло отмечает, что поручение заместителя председателя правительства РФ разработать такие каталоги дано всем министерствам, которые работают над развитием Арктического бассейна, и каталог, разработанный в СФО, предложен в качестве образца.

"Каталог разработан в 2016 году, до этого были наработки, но сегодня он переиздан, он более точный и полный, содержит не только научно-техническую продукцию, но и сопутствующие товары. Понятно, что это не полный каталог, но там отражены и малые компании, и большие", - пояснил Меняйло.

Как отметил полпред, сейчас основная задача АСС - понять, что нужно для Арктики. По его словам, сегодня к этому вопросу подключились и другие федеральные округа, так как продукцию для Арктики производят не только в Сибири, но и на Урале. Меняйло сообщил, что следующий шаг - по поручению вице-премьера определить, что нужно тем регионам, которые работают в Арктике, и задействовать научный потенциал регионов СФО для решения этих вопросов.

В полпредстве считают, что создание сводного каталога поможет определить потребности бизнеса и организаций, осуществляющих деятельность в Арктическом регионе,а также поддержать предприятия и научные организации Сибири в продвижении продукции и технологий, востребованных в Арктике. Помимо этого, выпуск документа поможет наладить контакт между научными организациями и их потенциальными клиентами.