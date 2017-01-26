Несколько объектов в селе в Хакасии остались без тепла

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Администрация села Вершино-Биджа в Хакасии и сельский дом культуры остались без тепла из-за прорыва трубопровода, в местной школе отменены занятия до пятницы, сообщила пресс-служба правительства республики.

Там уточнили, что ЧП произошло в ночь на 26 января 2017. В настоящее время произведено отсечение аварийного участка, заполнена основная сеть, и теплоснабжение в школе и детском саду восстановлено; частные дома, которые имеют централизованное теплоснабжение, также подключены. Образовательный процесс возобновится 27 января. "Отключенными от теплоснабжения остаются дом культуры и здание администрации", - добавили в ведомстве.

Большинство жилых домов в селе обеспечены печным отоплением, угрозы промерзания в квартирах нет.

Ориентировочное место порыва находится на участке трубопровода длиной 200 метров от котельной. Глубина залегания трубопровода - 1,5-1,8 метра. В село выехали специалисты Минстроя Хакасии, которые обследуют поврежденный участок. Как только место порыва будет обнаружено, коммунальщики заменят часть трассы.