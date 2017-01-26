Мошенники требуют с организаций Новосибирска биткоины за неразглашение порочащих сведений

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Несколько предприятий Новосибирска в январе столкнулись с необычным способом мошенничества. У руководства требуют различные суммы денег за неразглашение информации, которая якобы способна подорвать деловую репутацию предприятия и опорочить честь работников, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В январе в полицию обратились руководители ряда организаций Новосибирска, в адрес которых по каналам электронной почты поступили письма с угрозами. Указанные в электронных письмах суммы злоумышленники предлагают перевести по каналам платежной системы Bitcoin", - уточняется в сообщении.

Отправители корреспонденции зарегистрированы в доменных зонах России и стран ближнего зарубежья.

Полиция предупреждает, что данные действия являются обычным мошенничеством, которое организованно по аналогии с так называемым телефонным мошенничеством. В случае поступления подобных писем в организации, учреждения или на предприятия рекомендуется не реагировать на провокацию. В настоящее время правоохранительные органы региона проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личностей авторов анонимных писем.