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Мошенники требуют с организаций Новосибирска биткоины за неразглашение порочащих сведений

Сибирь
26 января, 8:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, января. /ТАСС
Полиция рекомендует в случае поступления подобных писем не реагировать на провокацию
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НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Несколько предприятий Новосибирска в январе столкнулись с необычным способом мошенничества. У руководства требуют различные суммы денег за неразглашение информации, которая якобы способна подорвать деловую репутацию предприятия и опорочить честь работников, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В январе в полицию обратились руководители ряда организаций Новосибирска, в адрес которых по каналам электронной почты поступили письма с угрозами. Указанные в электронных письмах суммы злоумышленники предлагают перевести по каналам платежной системы Bitcoin", - уточняется в сообщении.

Отправители корреспонденции зарегистрированы в доменных зонах России и стран ближнего зарубежья.

Полиция предупреждает, что данные действия являются обычным мошенничеством, которое организованно по аналогии с так называемым телефонным мошенничеством. В случае поступления подобных писем в организации, учреждения или на предприятия рекомендуется не реагировать на провокацию. В настоящее время правоохранительные органы региона проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личностей авторов анонимных писем.

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