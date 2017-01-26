Власти провинции в Монголии готовы бесплатно давать землю бизнесменам из Забайкалья

ЧИТА, 26 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Администрация Хэнтийского аймака (провинции) Монголии намерена бесплатно предоставлять землю предпринимателям из Забайкальского края, сообщили журналистам в Министерстве международного сотрудничества, внешнеэкономических связей края.

"Хэнтийский аймак планирует на безвозмездной основе предоставлять землю для бизнес-организаций Забайкальского края, готовых работать на территории аймака. Кроме того, администрация (аймака - прим. ТАСС) приглашает российские строительные организации принять участие в проводимых в аймаке тендерах, в том числе и в сфере дорожного строительства", - уточнили в министерстве.

Администрация Хэнтийского аймака также планирует за счет своего бюджета направлять выпускников средних школ для обучения в вузах Забайкальского края. Регионы намерены развивать сотрудничество в торговле и туризме.

Хэнтийский аймак расположен на северо-востоке Монголии, граничит с Россией.