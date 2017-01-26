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Два из пяти попавших в снежный затор автобусов на Алтае эвакуируют к 12:00 мск

Сибирь
26 января, 9:42 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
В населенных пунктах Курья, Николаевка, Поспелиха развернуты пункты временного размещения
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БАРНАУЛ, 26 января. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Эвакуацию двух из пяти автобусов, которые попали в снежный затор в Алтайском крае, проведут в 12:00 мск (16:00 по местному времени). Все 168 пассажиров автобусов эвакуированы, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону.

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"По состоянию на 11:00 местного времени в заторе находилось два автобуса без пассажиров и четыре автомобиля, ранее туда привезли керосин, солярку - автобусы не были холодными, у них кончался уже бензин. Эвакуация будет в 12:00 мск. В населенных пунктах Курья, Николаевка, Поспелиха развернуты пункты временного размещения", - сказал Власов.

По его словам, никто из попавших в снежный плен не обращался за медицинской помощью.

Как сообщалось ранее, на трассе в снежные заносы попали три автобуса и 30 автомобилей, но, когда спасатели пробирались к ним обнаружили и другой транспорт, в итоге с дороги эвакуируют в общей сложности пять автобусов и 44 автомобиля.

 

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