Два из пяти попавших в снежный затор автобусов на Алтае эвакуируют к 12:00 мск

Омское отделение справороссов удовлетворило заявление Мизулиной о выходе из партииПолитика 26 января, 9:58
"Лейкерс" проиграли "Портленду" в матче НБАСпорт 26 января, 9:10
Винус Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннисуСпорт 26 января, 8:51
Над созданием энергоустановок для севера РФ будет работать международная команда ученыхНаука 26 января, 8:50
В Алтайском крае в снежный затор попали пять автобусов и 44 легковых автомобиляПроисшествия 26 января, 8:41
Финал Кубка России может пройти на "Зенит-Арене" или в СочиСпорт 26 января, 8:09
Информатор WADA Степанова выступит на турнире IAAF в БостонеСпорт 26 января, 8:00
Занятия в школах Тюмени и Кургана частично отменены из-за морозовНовости Урала 26 января, 7:55
"Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в регулярном матче НХЛСпорт 26 января, 7:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРНАУЛ, 26 января. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Эвакуацию двух из пяти автобусов, которые попали в снежный затор в Алтайском крае, проведут в 12:00 мск (16:00 по местному времени). Все 168 пассажиров автобусов эвакуированы, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону.
"По состоянию на 11:00 местного времени в заторе находилось два автобуса без пассажиров и четыре автомобиля, ранее туда привезли керосин, солярку - автобусы не были холодными, у них кончался уже бензин. Эвакуация будет в 12:00 мск. В населенных пунктах Курья, Николаевка, Поспелиха развернуты пункты временного размещения", - сказал Власов.
По его словам, никто из попавших в снежный плен не обращался за медицинской помощью.
Как сообщалось ранее, на трассе в снежные заносы попали три автобуса и 30 автомобилей, но, когда спасатели пробирались к ним обнаружили и другой транспорт, в итоге с дороги эвакуируют в общей сложности пять автобусов и 44 автомобиля.