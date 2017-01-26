СК проводит проверку по факту гибели девочки с ОРВИ в больнице Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку обстоятельств гибели 4-летней девочки, поступившей в инфекционное отделение детской клинической больницы с тяжелой формой ОРВИ.

"Предварительно установлено, что 25 января текущего года в реанимации инфекционного отделения ДГКБ № 3 скончалась малолетняя девочка, ранее госпитализированная с диагнозом "ОРВИ тяжелой степени и кишечная инфекция", - сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивается руководство и персонал медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.