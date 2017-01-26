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Тулеев: Кемеровской области не хватает управленцев в селах и городах

Сибирь
26 января, 11:56 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
По словам главы региона, на данный момент необходимо 320 руководителей высшего и среднего звена
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

© Артем Коротаев/ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Кемеровская область столкнулась с нехваткой управленческих кадров, в том числе среди глав городов, районов и сел, сообщил  губернатор региона Аман Тулеев.

"На следующий год у нас будут выборы. Главы городов и районов - их нет, (...) тех, которые бы понимали, как образуется прибыль, доходная, расходная часть, каким образом обеспечить людей мерами социальной поддержки и как сделать так, чтобы комфортно жилось на территории", - сказал Тулеев на приеме в честь Дня российского студенчества, который отмечался в РФ 25 января.

По словам Тулеева, на данный момент необходимо 320 руководителей высшего и среднего звена. Он пояснил, что проблема в отсутствии желания у людей выдвигаться на управленческие должности и необходимых профессиональных качеств у потенциальных кандидатов. В настоящее время региону требуются 500 инженеров, имеющих высшее горное образование, "которые могли бы работать начальниками смен, цехов, заместителями директоров и генеральными директорами".

Тулеев призвал студентов не уезжать из региона и "получать знания и навыки" в области.

Ранее глава Кузбасса заявлял о необходимости подготовки кадров именно рабочих профессий. По данным департамента труда и занятости населения Кемеровской области, в регионе насчитывается 21,4 тыс. предложений, около 63% из них относятся к рабочим профессиям. По данным на 31 декабря, за помощью в поиске работы обратились 36 тыс. жителей Кузбасса, что на 6% меньше, чем год назад. Среднее и начальное профобразование у 40,2% соискателей, у 39,4% - нет профобразования, около 20% закончили вузы.

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