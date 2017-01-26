Первая солнечно-дизельная электроустановка запущена в Забайкалье

ЧИТА, 26 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. ПАО "Россети" совместно с группой компаний "Хевел" в четверг запустили первую автономную гибридную энергоустановку (АГЭУ) в селе Менза Забайкальского края. Она обеспечит бесперебойное энергоснабжение трех труднодоступных населенных пунктов на юго-западе региона, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска энергоустановки.

Электроустановка состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 киловатт, двух дизельных генераторов по 200 киловатт каждый и накопителя энергии емкостью 300 киловатт- час.

"Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы управления энергоустановкой позволит сократить потребление дизельного топлива c 250 до 86 тысяч литров в год. АГЭУ в течение года снизит выбросы в атмосферу углекислого газа на 500 тонн", - сообщили в пресс-службе ПАО "МРСК Сибири" (дочернее общество ПАО "Российские сети"), которая выступила оператором проекта со стороны ПАО "Россети".

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. По словам и. о. директора компании "Читаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Сибири") Алексея Солдатенко, стоимость концессионного договора по строительству энергоустановки составила 73 млн рублей. Ее ввод позволил избежать роста тарифной нагрузки на конечных потребителей и обеспечить снижение расходов регионального бюджета благодаря сокращению субсидий на компенсацию затрат на поставку дизельного топлива.

"Это первый объект солнечной генерации в Забайкальском крае <…> У нас в Забайкалье много солнца. При этом у нас много удаленных и труднодоступных территорий. В стабильном и качественном энергоснабжении нуждаются 23 населенных пункта региона. Наша задача - полностью закрыть проблему обеспечения этих поселений энергией в течение ближайших трех лет. Уже в 2017 году мы планируем построить еще две солнечных электростанции", - сказала губернатор Наталья Жданова.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Жданова подчеркнула, что ввод подобных энергоустановок способствует улучшению качества жизни местных жителей, экономии дизельного топлива и улучшению экологической обстановки. Она также пояснила, что села Менза и Укыр Красночикойского района, которые будет обеспечивать электроэнергией АГЭУ, неслучайно выбраны для запуска установки - отсутствие постоянного источника электроэнергии всегда было проблемой данной территории.

"Я рад, что мы совместно смогли найти такую формулу реализации проекта, которая позволяет улучшать качество жизни населения на удаленных и изолированных территориях и делать проект экономически эффективным без увеличения бюджетной нагрузки, - отметил генеральный директор группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай. - Возврат инвестиций впервые будет происходить в рамках энергосервисного договора, он привязан к снижению затрат на дизельное топливо, то есть мы, как инвестор, напрямую заинтересованы в повышении эффективности работы энергоустановки".

Пилотный проект

Автономная гибридная энергоустановка в селе Менза является пилотной в рамках реализации национального проекта в энергетике "Создание локальных и интегрируемых в ЕЭС источников энергоснабжения на базе фотоэлектрических гетероструктурных модулей нового поколения". Этот проект предполагает строительство в России до 2021 года более ста подобных энергоустановок.