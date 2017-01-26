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СК установил еще шесть случаев мошенничества с жильем экс-чиновницы Новосибирска

Сибирь
26 января, 11:59 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, января. /ТАСС
Светлане Стыниной инкриминируются уже 40 эпизодов с ущербом более 32 млн рублей
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НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления СК России по Новосибирской области пополнили шестью новыми эпизодами дело экс-главы управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланы Стыниной. Она подозревается в мошенничестве с муниципальными квартирами.

"В настоящий момент ей инкриминируются 40 эпизодов с ущербом более 32 млн 230 тысяч рублей. Расследование дела близится к завершению", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Дело в отношении Стыниной и двух директоров юридических фирм ЗАО "Пересвет" и ООО "Ковровый дом" расследуется с апреля 2016 года, им предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Изначально речь шла о хищении более 9 млн рублей путем отчуждения 16 муниципальных квартир, принадлежащих на праве собственности городу. Позже количество эпизодов и сумма ущерба увеличивались.

Все трое подследственных по решению суда находятся под домашним арестом. Двое из них, включая Стынину, заключили досудебное соглашение со следствием.

В декабре 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор заместителю Стыниной Андрею Гудченко и трем сотрудникам агентства недвижимости. За мошенничество при продаже 25 муниципальных квартир с ущербом более 18 млн рублей Гудченко получил 8 лет колонии и 1 млн рублей штрафа, его сообщники - от условных сроков до 7 лет лишения свободы со штрафами 70-700 тыс. рублей.

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