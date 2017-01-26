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МЧС сообщило о стабилизации ситуации с автомобильными заторами на дорогах Алтая

Сибирь
26 января, 12:25 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, января. /ТАСС
По последним данным ведомства, всего в затор попали восемь автобусов и около 300 человек
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НОВОСИБИРСК/БАРНАУЛ, 26 января. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными заторами на дорогах федерального и регионального значения в Алтайском крае стабилизирована. В общей сложности в снежный плен попали восемь пассажирских автобусов, спасены 289 человек, сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального центра МЧС.

"По последней информации оперативного штаба, в одной из автомобильных пробок оказались три пассажирских автобуса, а общая численность застрявших в заносах людей составила 121 человек. В другом автомобильном заторе - 5 автобусов и 168 человек, нуждавшихся в помощи", - сказали в пресс-службе.

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Все люди, оказавшиеся в автотранспорте на заснеженных трассах, эвакуированы. Сам транспорт вызволен из снега, информации о пострадавших нет.

В настоящее время движение по дорогам края осуществляется колоннами в сопровождении экипажей ГИБДД, организовано патрулирование. На технике высокой проходимости контролируются наиболее сложные участки дорог, при необходимости оказывается помощь гражданам. В регионе на помощь людям мобилизованы 1 677 человек и 640 единиц техники, как дорожной для расчистки и отсыпки автомагистралей, так и тяжёлой для эвакуации застрявших авто.

По информации МЧС, всем людям предложены места в пунктах временного размещения (ПВР) пока погода не придёт в норму и передвижение по дорогам не будет полностью восстановлено. В ПВР и в местах заторов организовано питание, горячий чай, подвозится топливо для автомобилей.

Ранее сообщалось, что из снежного затора в Поспелихинском районе края было вызволено 5 автобусов и 168 человек.

На данный момент на территории края остаются перекрытыми 11 участков дорог регионального значения и одна федеральная трасса Барнаул - Рубцовск- граница Республики Казахстан.

В эвакуационных пунктах остаются 155 человек

Пассажиры автобусов, попавших в снежный затор на трассе в Алтайском крае, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Всего в трех ПВР размещено 155 человек, сообщил журналистам губернатор региона Александр Карлин.

"Удалось не допустить травм и обморожений, сейчас в ПВР в трех селах находятся 155 человек, в 16 часов по местному (12:00 мск) времени планируется эвакуировать оставшуюся технику с трассы: два автобуса и 4 автомобиля", - сказал он.

По словам губернатора, в ближайшее время предстоит выяснить обоснованность выезда пассажирского транспорта в рейсы в снежную погоду и плохую видимость, хотя власти региона неоднократно предупреждали о сложной дорожной ситуации. Кроме того, как отметил Карлин, предстоит решить вопрос о возмещении затрат лицами, поставившими "в угрожающее положение пассажиров автобусов".

"Я дал поручение посмотреть, как законодательство смотрит на эту тему - это огромные материальные затраты - люди выехали в опасное время на длительный маршрут, не было запаса бензина, теплой одежды, термосов с горячим чаем и т.д.", - сказал губернатор.

По данным ГУ МЧС по региону, обстановка на дорогах края остается сложной, перекрыты 13 участков дорог в 25 районах. Общая группировка сил и средств, привлекаемая для ликвидации снежных заносов, составляет более 1,5 тыс. человек, работает 641 единица техники. От МЧС России задействовано 345 человек, 78 единиц техники. В край прибыл сводный отряд Сибирского спасательного центра из Новосибирска в составе 50 человек и 11 единиц техники.

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