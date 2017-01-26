Ученые ТГУ создают метод выявления дефектов в синтетических кристаллах

ТОМСК, 26 января. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разрабатывают новый метод выявления дефектов в синтетических кристаллах, необходимых для лазерных устройств медицинского и оборонного назначения, сообщили в пресс-службе вуза.

"Исследователи разрабатывают способ выявлять дефекты, которые существующими методами обнаружить невозможно. Проект рассчитан на три года. На этот период из проектной части госзадания запланировано финансирование в размере 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ТГУ рассказали, что при производстве синтетических кристаллов на их поверхности и внутри могут образоваться дефекты. Внешние дефекты можно устранить при помощи обработки поверхности кристалла, но внутренние невозможно ликвидировать технологически, а если кристалл не прозрачный, их сложно обнаружить. "Наличие внутренних дефектов в кристалле является определяющим фактором с точки зрения его пригодности к использованию. Например, если кристалл используется в качестве лазерной активной среды, то при больших энергиях накачки данные дефекты могут привести к его деградации и разрушению", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды проректора ТГУ Виктора Демина.

Там пояснили, что обычно качество таких кристаллов проверяют при помощи лучевых испытаний, в ходе которых образцы с дефектами разрушаются. Однако некоторые дефектные кристаллы выдерживают это испытание, но затем могут быстро выйти из строя во время эксплуатации. Исследователи ТГУ предлагают выявлять внутренние дефекты кристаллов с помощью неразрушающих методов, основанных на цифровой голографии и использовании терагерцового излучения. Новую технологию ученые отрабатывают для кристалла ZnGeP2 (соединение цинка, германия и фосфора), который производит промышленный партнер проекта - томская компания "Лаборатория оптических кристаллов".

"Кристаллы ZnGeP2 производятся в Томске и в нескольких зарубежных странах и используются для получения лазерного излучения редких спектральных диапазонов, благодаря чему можно создавать на их основе лазеры с уникальными свойствами, применимые для неинвазивной медицины, оборонных и других целей. Новый метод контроля качества можно будет применить и для других синтетических кристаллов", - отметили в вузе.