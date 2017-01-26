Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые ТГУ создают метод выявления дефектов в синтетических кристаллах

Сибирь
26 января, 13:38 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 26, января. /ТАСС
Такие кристаллы используются в лазерных устройствах медицинского и оборонного назначения, пояснили в Томском госуниверситете
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 26 января. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разрабатывают новый метод выявления дефектов в синтетических кристаллах, необходимых для лазерных устройств медицинского и оборонного назначения, сообщили в пресс-службе вуза.

"Исследователи разрабатывают способ выявлять дефекты, которые существующими методами обнаружить невозможно. Проект рассчитан на три года. На этот период из проектной части госзадания запланировано финансирование в размере 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ТГУ рассказали, что при производстве синтетических кристаллов на их поверхности и внутри могут образоваться дефекты. Внешние дефекты можно устранить при помощи обработки поверхности кристалла, но внутренние невозможно ликвидировать технологически, а если кристалл не прозрачный, их сложно обнаружить. "Наличие внутренних дефектов в кристалле является определяющим фактором с точки зрения его пригодности к использованию. Например, если кристалл используется в качестве лазерной активной среды, то при больших энергиях накачки данные дефекты могут привести к его деградации и разрушению", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды проректора ТГУ Виктора Демина.

Там пояснили, что обычно качество таких кристаллов проверяют при помощи лучевых испытаний, в ходе которых образцы с дефектами разрушаются. Однако некоторые дефектные кристаллы выдерживают это испытание, но затем могут быстро выйти из строя во время эксплуатации. Исследователи ТГУ предлагают выявлять внутренние дефекты кристаллов с помощью неразрушающих методов, основанных на цифровой голографии и использовании терагерцового излучения. Новую технологию ученые отрабатывают для кристалла ZnGeP2 (соединение цинка, германия и фосфора), который производит промышленный партнер проекта - томская компания "Лаборатория оптических кристаллов".

"Кристаллы ZnGeP2 производятся в Томске и в нескольких зарубежных странах и используются для получения лазерного излучения редких спектральных диапазонов, благодаря чему можно создавать на их основе лазеры с уникальными свойствами, применимые для неинвазивной медицины, оборонных и других целей. Новый метод контроля качества можно будет применить и для других синтетических кристаллов", - отметили в вузе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
2
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
6
СК устанавливает причину самоубийства сотрудника ОМОН в Москве
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама