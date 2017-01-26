Метели в Алтайском крае, на Дальнем Востоке и морозы в Поволжье сохранятся еще сутки

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сильные метели на территории Алтайского края сохранятся еще сутки, сообщил сегодня корр. ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он добавил, что непогода до выходных сохранится и на Дальнем Востоке, где также наблюдаются метели, а Юг России и Поволжья в ближайшие дни окажутся во власти антициклона, который принес для этих регионов аномальные морозы.

Ситуация, близкая к чрезвычайной

"В течение сегодняшнего дня в Алтайском крае еще будут наблюдаться сильные метели с порывами ветра до 28 метров в секунду. За вчерашний день в этом регионе выпало 8 мм осадков в виде снега. Он идет при ураганном ветре. По нашим прогнозам такая погода в регионе сохранится до утра 27 января", - сказал Варакин.

По его словам, в регионе сохранятся ситуация, близкая к чрезвычайной. "Метель наблюдается в Алтайском крае из-за того, что южнее над Казахстаном держится мощный антициклон, а Западная Сибирь оказалась во власти циклона. Все это создало условия для формирования сильных ветров, во власти которых оказались юг Кемеровской области и Алтайский край. Именно ураганные ветра усугубили ситуацию в этом регионе", - пояснил собеседник агентства.

Ранее МЧС сообщало, что в 25 районах Алтайского края ограничено движение для всех видов транспорта, продолжается эвакуация людей из автомобильных заторов на заснеженных дорогах. По данным регионального управления МЧС, высота снежного покрова в регионе выше климатической нормы до 30 см и более. Это третье место за последние 25 лет по максимальной накопленной высоте снега.

"27 января атмосферный фронт, который принес непогоду в Алтайский край, будет смещаться к Иркутской области. Температура в регионе начнет понижаться, будет наблюдаться ясная погода. Алтайский край попадет под влияние обширного циклона, который наблюдается от Забайкалья до Алматы", - сказал Варакин.

По его словам, сильные ветра с потеплением и осадками придут в Челябинскую, Оренбургскую и Омскую области. "Здесь в субботу будут наблюдаться ветра, и даже если сильных осадков не будет, то поземки усугубят ситуацию на дорогах, так как в этих регионах выпало достаточно много снега. Поэтому специалисты МЧС должны открыть дополнительные пункта обогрева и предпринять ряд мер по недопущению чрезвычайных ситуаций на дорогах", - сказал Варакин.

Аномальные морозы на юге России и в Поволжье

В отличие от Алтайского края, юг России, Урал и Поволжье оказались во власти аномальных для этих регионов морозов. По словам Варакина, первые предупреждения о грядущем похолодании были даны еще 20 января, когда резко похолодало в Москве и на территории Центрального федерального округа.

"До минус 30 градусов похолодало в Ярославской, Ивановской, Вологодской, Костромской областях, Москве. Самый холодный день - с 25 на 26 января - был в столице, где похолодало до 25 градусов ниже нуля. Особенность этого "морозного языка" состоит в том, что он быстро перемещается из одного региона в другой. Столичный холод стал смещаться вплоть до Ростовской области и Крыма", - сказал Варакин.

По его словам, нетипичные двадцатиградусные морозы наблюдаются сегодня на севере Ростовской, Волгоградской, Белгородской областей, на юге Поволжья. "Аномальные для юга России и Поволжья морозы продержатся как минимум до субботы. Температура в среднем на 4 градуса ниже нормы", - сказал Варакин.

Он добавил, что во власти сильных морозов оказалась и Свердловская область, где этой ночью в отдельных районах столбик термометра опустился до отметки минус 40 градусов. "Сегодня еще на Среднем Урале будет холодно, а уже 27 января незначительно потеплеет и в регион вернутся умеренные для этого времени года пятнадцатиградусные морозы", - сказал собеседник агентства.

Варакин добавил, что аномально холодно в ближайшие дни будет и в Ставропольском крае, где в равнинных районах резко похолодало с четверга, 26 января. "Морозы в этом регионе продержатся до конца месяца - до -10-12 градусов ночью, -6-8 днем. Погода будет меняться в зависимости от рельефа", - пояснил начальник ситуационного центра Росгидромета.

Отрицательные температуры в ближайшие дни также будут наблюдаться в Крыму, Краснодарском крае, где похолодает до 5 градусов мороза. Потепления жителям этих регионов стоит ожидать только в первой пятидневке февраля. Тем временем к выходным значительно потеплеет на Северо-Западе России, в том числе в Смоленской, Новгородской, Ульяновской и Московской областях. Разбег температур будет от -1 до -5 градусов, когда как среднесуточная температура на 30-31 января для этих регионов должна быть -10 градусов.

Метели на Дальнем Востоке

В отличие от центральных регионов России жители Дальнего Востока оказались во власти циклона. "Сейчас циклон находится над Хабаровским краем, а 27 января он выйдет на Комсольск-на-Амуре. Поэтому в субботу снегопады будут наблюдаться на Курилах, Юге Сахалина и на Камчатке. В Хабаровске, напротив, будет наблюдаться понижение температуры до -23 до -25 градусов 27-28 января", - сказал Варакин, добавив, что основные осадки в Хабаровске пройдут в четверг, 26 января.

По его словам, наиболее опасные ветра и осадки для Южно-Сахалинска ожидаются 27 января. "Циклон в Приморье будет определять погоду до выходных. Затем он уйдет в Берингово море, а 29 января антициклон, который улучшит 27 января погоду в Алтайском крае, захватит обширную территорию, в том числе Забайкальский край, Бурятию и Дальний Восток", - сказал Варакин.

Он добавил, что очередной циклон придет в Якутию 30 января и принесет снегопад в регион. "Значительных негативных последствий он не вызовет", - добавил синоптик.

Теплое начало февраля

По словам Варакина, начало февраля будет благополучным для центра России. "Сильных холодов в центральных регионах и на Северо-Западе мы не прогнозируем. Ситуацию могут подпортить циклоны, которые вновь активизируются на Дальнем Востоке в первых числах последнего месяца зимы", - сказал Варакин.

Он добавил, что, скорее всего, циклон пойдет по открытому океану и обойдет Курильские острова и выйдет на Камчатку. "В начале февраля циклон может потревожить сильным ветром Петропавловск-Камчатский, побережье Берингова моря, Чукотку. В этих регионах сохранится сложная погода в начале месяца", - добавил Варакин.