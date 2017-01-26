Омская область приобретет в 2017 году для сирот не менее 205 квартир

ОМСК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Дети-сироты Омской области получат не менее 205 квартир в 2017 году на 237 млн рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Федеральные и областные средства позволят приобрести в этом году для лиц из числа детей-сирот не менее 205 квартир. Сэкономленные при проведении электронных аукционов на покупку квартира средства также будут направлены на эти цели", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Омской области Бориса Смольникова.

В минимуществе уточнили, что из федерального бюджета на покупку квартир выпускникам детских домов будет выделено 177 млн рублей, еще 60 млн рублей поступят из бюджета области.

На все жилые помещения установлена гарантия на пять лет. Квартиры площадью не менее 33 кв. метров предоставляются по договорам специализированного найма на этот же срок. Если выпускники детских домов за это время адаптировались к новым жизненным условиям, то с ними в дальнейшем заключается договор социального найма.

В 2016 году на обеспечение детей-сирот квартирами было направлено 243,2 млн рублей, в том числе из бюджета региона - 73 млн рублей. На эти средства было приобретено 252 квартиры. Всего за последние 5 лет в Омской области выпускникам детских домов было куплено 1792 квартиры общей стоимостью более 2 млрд рублей.