Реформирование научного сектора станет одной из тем экономического форума в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Реформирование научного сектора России станет одной из тем Красноярского экономического форума (КЭФ), который пройдет в апреле, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова.
По его словам, в феврале прошлого года на форуме прошло первое обсуждение стратегии научно-технологического развития страны, а в декабре концепция была утверждена указом президента.
"При подготовке этого документа мы в основном ориентировались на опыт преобразования научно-технических организаций, которые мы проводим в том числе и на площадке Красноярского научного центра. Я не сомневаюсь, что и в этом году будут серьезные обсуждения, а в перспективе появятся инвесторы, которые будут готовы эти направления развивать", - цитирует пресс-служба Котюкова.
XIV КЭФ "Российская экономика: повестка 2018-2024" пройдет 20-22 апреля. Его участники обсудят основные итоги социально-экономического развития уходящего политического цикла и обозначат приоритетные направления развития страны на предстоящие шесть лет. По результатам работы форума в правительство РФ будет направлен доклад о повестке устойчивого развития России на период с 2018 по 2024 годы.