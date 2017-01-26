Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Обувь России" разместила облигации на 1 млрд руб.

Сибирь
26 января, 15:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, января. /ТАСС
Выпуск облигаций включает 500 бумаг номиналом 2 млн рублей каждая
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. ООО "Обувьрус", которое входит в группу компаний (ГК) "Обувь России", разместило сегодня на ММВБ выпуск пятилетних облигаций серии БО-07 объемом 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Облигационная программа является частью нашей финансовой стратегии, цель которой - диверсифицировать кредитный портфель компании и наращивать долю долгосрочных источников финансирования. Привлеченные денежные средства будут направлены в том числе и на реализацию программы развития производства. В 2017 году мы планируем инвестировать в модернизацию оборудования и расширение раскройно-швейного цеха на обувной фабрике в городе Бердске Новосибирской области", - приводят пресс-служба слова директора ГК "Обувь России" Антона Титова.

Смотрите также
"Обувь России" запустила производство спецобуви для военных под Новосибирском

Выпуск облигаций включает 500 бумаг номиналом 2 млн рублей каждая. По займу предусматривается выплата квартальных купонов. Ставка первого купона установлена на уровне 13,8% годовых, ставки 2-12 купонов приравниваются к ставке первого купона. Предусмотрена трехлетняя оферта по требованию владельцев.

Это четвертый выпуск бондов компании за 2,5 года. Размещение состоялось на Московской Бирже по открытой подписке. Организатор и технический андеррайтер сделки - ПАО АКБ "Связь-Банк". В настоящее время в обращении находятся две серии облигаций "Обувьрус" - БО-04 и БО-05 общей стоимостью 2 млрд рублей.

Группа компаний "Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске, имеет собственное обувное производство, развивает сети магазинов под брендами "Вестфалика", "Пешеход", Emilia Estra и другими. В России работает более 450 магазинов ГК, основной акционер - гендиректор Антон Титов. Предприятие входит в пятерку крупнейших розничных обувных ритейлеров России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
2
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
7
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
Темы дня
Реклама