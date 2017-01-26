"Обувь России" разместила облигации на 1 млрд руб.

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. ООО "Обувьрус", которое входит в группу компаний (ГК) "Обувь России", разместило сегодня на ММВБ выпуск пятилетних облигаций серии БО-07 объемом 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Облигационная программа является частью нашей финансовой стратегии, цель которой - диверсифицировать кредитный портфель компании и наращивать долю долгосрочных источников финансирования. Привлеченные денежные средства будут направлены в том числе и на реализацию программы развития производства. В 2017 году мы планируем инвестировать в модернизацию оборудования и расширение раскройно-швейного цеха на обувной фабрике в городе Бердске Новосибирской области", - приводят пресс-служба слова директора ГК "Обувь России" Антона Титова.

Выпуск облигаций включает 500 бумаг номиналом 2 млн рублей каждая. По займу предусматривается выплата квартальных купонов. Ставка первого купона установлена на уровне 13,8% годовых, ставки 2-12 купонов приравниваются к ставке первого купона. Предусмотрена трехлетняя оферта по требованию владельцев.

Это четвертый выпуск бондов компании за 2,5 года. Размещение состоялось на Московской Бирже по открытой подписке. Организатор и технический андеррайтер сделки - ПАО АКБ "Связь-Банк". В настоящее время в обращении находятся две серии облигаций "Обувьрус" - БО-04 и БО-05 общей стоимостью 2 млрд рублей.

Группа компаний "Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске, имеет собственное обувное производство, развивает сети магазинов под брендами "Вестфалика", "Пешеход", Emilia Estra и другими. В России работает более 450 магазинов ГК, основной акционер - гендиректор Антон Титов. Предприятие входит в пятерку крупнейших розничных обувных ритейлеров России.