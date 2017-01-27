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В Кузбассе на карантин из-за ОРВИ закрыта треть школ

Сибирь
27 января, 8:22 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
В пятницу учебный процесс приостановлен во всех общеобразовательных школах Новокузнецка
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© Антон Подгайко/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Учебный процесс приостановлен почти в трети школ в Кемеровской области из-за ОРВИ. В пятницу были закрыты все общеобразовательные школы Новокузнецка, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.

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По данным на четверг, число закрытых общеобразовательных учреждений в области увеличилось до 215. Всего в Кузбассе около 670 школ.

"Сегодня принято решение о закрытии школ в Новокузнецке", - сказали в управлении, добавив, что всего в городе 89 школ.

В администрации Новокузнецка пояснили, что учебный процесс в школах приостановлен до 5 февраля. "Это превентивная мера для предотвращения распространения ОРВИ. Карантин вводится в школах при 20%, на данный момент число заболевших около 11%, подобную меру мы вводили в прошлом году, тогда таким образом удалось предотвратить распространение болезни", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что 25 января в регионе был приостановлен учебный процесс в 126 школах (на начало недели - 33), в том числе во всех школах в городах Кемерово, Междуреченска и Мыски. По данным на начало недели, уровень заболеваемости, превышающий эпидемический порог на 9,3 - 93%, зарегистрирован в 18 административных территориях. За медицинской помощью обратились 19,6 тыс. человек, госпитализированы 438 больных ОРВИ и 3 больных гриппом.

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