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В Красноярске один человек пострадал при взрыве бытового газа

Сибирь
27 января, 8:25 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, января. /ТАСС
По данным МЧС, ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме
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КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Один человек, по предварительным данным, пострадал в пятницу при взрыве газа в доме на улице Быковского в Красноярске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Он доставлен в больницу с ожогами. На месте инцидента работают сотрудники полиции ", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в пятиэтажном жилом доме на улице Быковского произошел хлопок газовоздушной смеси. Через 5 минут пожарные расчеты прибыли к месту вызова, установлено, что квартира на первом этаже полностью охвачена огнем. Была проведена эвакуация девяти жителей подъезда.

В 10:23 (6:23 мск) пожар был ликвидирован на площади 30 кв. метров. В результате пожара погибших нет. На ликвидации работали 23 человека личного состава и 7 единиц техники, спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, специалисты Крайгаза.

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