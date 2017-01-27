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Новосибирская область увеличила собственные доходы в 2016 году на 19%

Сибирь
27 января, 8:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, января. /ТАСС
Расходы выросли за этот же период примерно на 4%
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НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Собственные доходы Новосибирской области выросли в 2016 году на 19%, достигнув 100,6 млрд рублей. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

"Общие доходы за 2016 год - 117,2 млрд рублей, в том числе, собственные - 100,6 млрд рублей. В динамике с 2015 годом динамика собственных доходов получилась 19%", - сказал Голубенко.

Он отметил, что именно собственные доходы обеспечили основную часть прироста доходов - трансферты из федерального бюджета лишь немного увеличились по сравнению с 2015 годом.

Что касается расходов, то они, по его словам, выросли в 2016 году примерно на 4% - со 113,7 млрд рублей до 118,3 млрд рублей.

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