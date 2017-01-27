В Новокузнецке пропала школьница, начата доследственная проверка

КЕМЕРОВО, 27 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области проводят проверку по факту пропажи 12-летней девочки в Новокузнецке, которая ушла из дома вечером в четверг и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

"По предварительной информации, вечером девочка вышла из дома, она должна была пойти на остановку общественного транспорта, чтобы поехать к старшей сестре. Однако через несколько часов сестра позвонила матери и сообщила, что девочка не приехала", - сказали в пресс-службе. Женщина сразу обратились за помощью в правоохранительные органы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на связь с родственниками девочка не выходила, телефон отключен. "Опрошены друзья и одноклассники пропавшей девочки, а также их родители, никто из них не владел информацией о местонахождении школьницы. Проверен общественный транспорт, магазины, пункты общественного питания, заброшенные строения. До настоящего времени поиски не дали положительных результатов", - добавили в ведомстве.

Помимо следователей и полицейских в поисках участвуют сотрудники МЧС, волонтеры.