Эпидпорог по ОРВИ превышен в половине городов Томской области

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ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в 10 из 20 муниципалитетах Томской области, при этом в областном центре заболеваемость пошла на спад (превышение в 5,5 %, ранее - 12,7 %). Болеют в основном взрослые, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Особенность 2017 года - активное участие в эпидпроцессе взрослого населения: превышения пороговых значений в детских возрастных группах пока не зафиксировано ни по субъекту, ни в областном центре", - отметила на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Алексеева.
Отмечается также, что, если в сезоне 2016 года статистика по ОРВИ и гриппу стала расти сразу после зимних каникул, то в этом - в 20-х числах декабря. По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, в неделю с 16 по 22 января эпидпорог по совокупному населению был превышен на 25%. Если в первую неделю января удельный вес вирусов гриппа среди заболевших составлял 54,5%, то по итогам третьей недели 46,7%. Во всех случаях диагностировался сезонный грипп А.
В этом сезоне в Томской области привито рекордное количество человек - 365 тыс. или 34% населения. Показатель заболеваемости среди них в 16 раз ниже, чем у непривитого населения.
По словам начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, запас противовирусных препаратов в больничных стационарах составляет 9,5 тыс. упаковок, средств индивидуальной защиты - более 300 тысяч.
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