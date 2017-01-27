Взрыв газа в Красноярске произошел из-за неправильной эксплуатации оборудования

"Ростерминалуголь" в 2016 году увеличил объемы обработки инновационных вагонов на 13%Транспорт 27 января, 11:51
В зоопарк Екатеринбурга привезли двух древесных дикобразов из ЧехииНовости Урала 27 января, 11:32
Международный день памяти жертв Холокоста: 6 млн, которые нельзя забытьОбщество 27 января, 11:30
Кержаков не полетел с "Зенитом" на второй тренировочный сбор в ИспаниюСпорт 27 января, 11:29
История Зои Космодемьянской без идеологии и мифовОбщество 27 января, 11:26
"Куньлунь" может обратиться в КХЛ в связи с расистскими высказываниями игрока "Слована"Спорт 27 января, 11:20
Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разрядеСпорт 27 января, 11:13
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машиныПроисшествия 27 января, 11:03
Арктика расширяет спектр туристических предложенийТуризм и отдых 27 января, 10:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Взрыв газа в жилом доме в Красноярске, во время которого пострадал один человек, по предварительной причине, произошел из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ГУК "Жилфонд".
"Специалисты ГУК "Жилфонд" приступили к восстановлению теплового контура в доме, где сегодня утром в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация газового оборудования квартиросъемщиком", - отметили в пресс-службе.
В "Жилфонде" добавили, что плановое техническое обслуживание дома специализированной организацией проводилось в июне 2016 года. По заключению специалистов газовая плита находилась в исправном состоянии.
По данным МЧС, в пятиэтажном жилом доме на улице Быковского произошел хлопок газовоздушной смеси. Через 5 минут пожарные расчеты прибыли к месту вызова, установлено, что квартира на первом этаже полностью охвачена огнем. Была проведена эвакуация 9 жителей подъезда.
В 10:23 (6:23 мск) пожар был ликвидирован на площади 30 кв. метров. В результате пожара никто не погиб. По данным МВД края, при взрыве пострадал один человек, который доставлен в больницу.