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Взрыв газа в Красноярске произошел из-за неправильной эксплуатации оборудования

Сибирь
27 января, 10:40 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, января. /ТАСС
В "Жилфонде" добавили, что плановое техническое обслуживание дома специализированной организацией проводилось в июне 2016 года
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КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Взрыв газа в жилом доме в Красноярске, во время которого пострадал один человек, по предварительной причине, произошел из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ГУК "Жилфонд".

"Специалисты ГУК "Жилфонд" приступили к восстановлению теплового контура в доме, где сегодня утром в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация газового оборудования квартиросъемщиком", - отметили в пресс-службе.

В "Жилфонде" добавили, что плановое техническое обслуживание дома специализированной организацией проводилось в июне 2016 года. По заключению специалистов газовая плита находилась в исправном состоянии.

По данным МЧС, в пятиэтажном жилом доме на улице Быковского произошел хлопок газовоздушной смеси. Через 5 минут пожарные расчеты прибыли к месту вызова, установлено, что квартира на первом этаже полностью охвачена огнем. Была проведена эвакуация 9 жителей подъезда.

В 10:23 (6:23 мск) пожар был ликвидирован на площади 30 кв. метров. В результате пожара никто не погиб. По данным МВД края, при взрыве пострадал один человек, который доставлен в больницу.

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