Ученые Томска будут испытывать технологии добычи водорода и гелия на Луне

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ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) вошли в консорциум по освоению космической сырьевой базы. В рамках его будет создан центр испытаний разработок для добычи водорода и гелия на Луне, сообщил ТАСС проректор по инновационной деятельности ТГУ Константин Беляков.
По его словам, земные технологии нельзя использовать на Луне. "Приведу пример: чтобы добывать металлы на Земле, используется очень массоемкое оборудование - массой в десятки, сотни тонн. Чтобы взять аналог земной технологии горнодобычи и доставить его на Луну, нужны колоссальные затраты и колоссальные усилия", - сказал Беляков.
Он добавил, что должны появиться новые технологии, которые с точки зрения использования на Земле будут неэффективны, а их нужно испытывать
Томские ученые, а также специалисты центра "Инновационные горные технологии" (ЦИГТ) создали аналоги лунного грунта - реголита, которые можно использовать при испытаниях добывающего оборудования. В перспективе университет может создать специальный центр для такой работы.
Беляков отметил, что образцы горнодобывающей техники для работы на Луне могут появиться в ближайшие 5-10 лет.
Кроме того, отметил собеседник агентства, ТГУ как учебное заведение планирует готовить различных специалистов, которые будут заниматься созданием и эксплуатацией такого оборудования.
Луна может быть перспективна с точки зрения добычи водорода и гелия, которые можно использовать для создания топлива для космических аппаратов. Даже при гораздо более высокой стоимости добычи на Луне доставка с ее орбиты топлива будет гораздо эффективнее доставки топлива в космос с Земли, считает Беляков.
Проект создания производства топлива и "заправочных станций" мог бы существенно увеличить позиции России на рынке коммерческих услуг в космосе. Сейчас доля Росси на нем составляет 0,6%, добавил ученый.