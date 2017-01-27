Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые Томска будут испытывать технологии добычи водорода и гелия на Луне

Сибирь
27 января, 11:09 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 27, января. /ТАСС
Речь идет о технологиях, которые с точки зрения использования на Земле будут неэффективны
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) вошли в консорциум по освоению космической сырьевой базы. В рамках его будет создан центр испытаний разработок для добычи водорода и гелия на Луне, сообщил ТАСС проректор по инновационной деятельности ТГУ Константин Беляков.

Смотрите также
Российские ученые разрабатывают луноход с атомным источником энергии

По его словам, земные технологии нельзя использовать на Луне. "Приведу пример: чтобы добывать металлы на Земле, используется очень массоемкое оборудование - массой в десятки, сотни тонн. Чтобы взять аналог земной технологии горнодобычи и доставить его на Луну, нужны колоссальные затраты и колоссальные усилия", - сказал Беляков.

Он добавил, что должны появиться новые технологии, которые с точки зрения использования на Земле будут неэффективны, а их нужно испытывать

Томские ученые, а также специалисты центра "Инновационные горные технологии" (ЦИГТ) создали аналоги лунного грунта - реголита, которые можно использовать при испытаниях добывающего оборудования. В перспективе университет может создать специальный центр для такой работы.

Беляков отметил, что образцы горнодобывающей техники для работы на Луне могут появиться в ближайшие 5-10 лет.

Кроме того, отметил собеседник агентства, ТГУ как учебное заведение планирует готовить различных специалистов, которые будут заниматься созданием и эксплуатацией такого оборудования.

Смотрите также
Роботы будут помогать российским космонавтам строить базы на Луне

Луна может быть перспективна с точки зрения добычи водорода и гелия, которые можно использовать для создания топлива для космических аппаратов. Даже при гораздо более высокой стоимости добычи на Луне доставка с ее орбиты топлива будет гораздо эффективнее доставки топлива в космос с Земли, считает Беляков.

Проект создания производства топлива и "заправочных станций" мог бы существенно увеличить позиции России на рынке коммерческих услуг в космосе. Сейчас доля Росси на нем составляет 0,6%, добавил ученый.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
900 дней жизни
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама