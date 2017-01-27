В Красноярском крае запустят производство капельниц за 2 млрд руб.

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Производство капельниц и других одноразовых полимерных изделий для медицины с инвестициями до 2 млрд рублей планируется запустить в Железногорске Красноярского края в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

"Капельницы, устройства для переливания крови, катетеры, шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких будут производиться в городе Железногорск Красноярского края. Это должно быть импортозамещающие производство, запуск планируется на 2019 год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, объем инвестиций оценивается в 1,5-2 млрд рублей. Проект реализует компания "Конвергерт", получившая грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в размере 2 млн рублей на создание наукоемкого производства.

Большая часть используемых сегодня одноразовых медицинских изделий поставляются в Россию либо из Китая и стран Юго-Восточной Азии, либо из стран ЕС. Подобные изделия, импортируемые из стран Евросоюза, Японии и США отвечают современным стандартам, однако имеют высокую стоимость, ожидается, что продукция из Железногорска будет дешевле.

КРИТБИ создан в 2011 году властями Красноярского края для поддержки инновационных разработок и их внедрения в промышленное производство.