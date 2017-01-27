СК не стал возбуждать дело из-за заноса самолета в аэропорту Толмачево

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Следственные органы не стали возбуждать уголовное дело по факту заноса самолета авиакомпании S7 на рулежной дорожке аэропорта Толмачево. Инцидент произошел еще в декабре, но известно о нем стало только сейчас, после попадания видео в социальные сети.

"Доследственную проверку мы провели своевременно, начали ее еще в день инцидента, - сообщила сегодня ТАСС старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Яна Стрижова. - По итогам приято решение об отказе в возбуждении уголовного дела".

Установлено, что 14 декабря в 12:12 местного времени (08:12 мск) в аэропорту Толмачево совершил посадку самолет Airbus A-320, прибывший из Пекина. При его движении по рулежной дорожке произошел самопроизвольный неуправляемый разворот воздушного судна. Повреждений ни самолет, ни другие объекты не получили, пассажиры и члены экипажа не пострадали. Разворот произошел в пределах рулежной дорожки.

"По итогам проверки состав преступления по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") и другим статьям не установлен", - добавил собеседник агентства.

На попавшей в социальные сети видеозаписи видно, что медленно двигавшийся по рулежной дорожке самолет развернуло почти на 180 градусов. Известно, что в день, когда произошел инцидент, в Новосибирске отмечалась нестабильная погода: мороз резко сменился потеплением, на дорогах образовался гололед.