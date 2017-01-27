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На билеты в Норильск установлена единая цена на время реконструкции аэропорта

Сибирь
27 января, 13:06 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, января. /ТАСС
На линии Красноярск - Норильск цена полетов установлена на уровне 11 тыс. рублей за билет
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КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Единая стоимость билетов авиакомпаний на полеты в Норильск установлена на период реконструкции аэропорта Алыкель. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"В интересах жителей Норильска приняты решения на период реконструкции полосы установить единую стоимость билетов для всех авиакомпаний в зависимости от направления и обеспечить приоритетное обслуживание рейсов, прибывающих из Норильска в аэропорты Красноярска, Нового Уренгоя и Сургута", - отметили в ведомстве.

В Министерстве транспорта Красноярского края уточнили ТАСС, что на линии Красноярск - Норильск единая цена установлена на уровне 11 тыс. рублей за билет.

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на участке взлетно-посадочной полосы длиной более чем один километр: воздушные суда типа Boeing при таких параметрах не смогут приземляться в аэропорту, поэтому их заменят самолеты малой авиации. Календарный период реконструкции ВПП - с 1 июня по 15 сентября, однако сроки могут быть сдвинуты из-за погодных условий. Продажа билетов на летние рейсы начнется с 1 февраля 2017 года.

Перевозки в Москву и в другие города будут осуществляться через Красноярск, а также Новый Уренгой и Сургут бортами авиакомпаний "Нордстар", "Красавиа", "Турухан" и "ЮТэйр".

Завершатся все работы в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд руб. - компания "Норильский никель".

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