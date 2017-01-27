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Томские школьники первыми протестировали 3D-принтер для печати в невесомости

Сибирь
27 января, 14:35 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 27, января. /ТАСС
Напечатанные детали будут отправлены на борт МКС для экспериментов
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© ТПУ

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Учащиеся школы из томского райцентра первыми опробовали 3D-принтер для печати в невесомости, который через год отравится на Международную космическую станцию (МКС). Напечатанные школьниками детали также будут отправлены на борт МКС для экспериментов, сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ), где разработан принтер.

"Под руководством сотрудников ТПУ и Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН ученики школы № 2 села Кожевникова распечатали первую деталь для МКС размером 50 на 50 мм по 3D-модели, которую специально для первого ознакомительного урока им прислали специалисты РКК "Энергия". Ребята попробовали самостоятельно загрузить эту модель в программу управления 3D-принтером, опробовали параметры управления уникальным прибором. Затем в течение двух часов из загруженной в него полимерной нити принтер напечатал готовую деталь", - сообщили в пресс-службе.

По данным вуза, следующую деталь для МКС ребята напечатают уже под руководством членов экипажа станции в рамках первого "Космического урока" для томских школьников, который стартует 1 февраля. "Во Дворце творчества детей и молодежи Томска ребята из Кожевниковской школы № 2, а также ученики других школ Томска и области выйдут на прямую связь с МКС и станут участниками наземной части космического эксперимента с применением томского 3D-принтера", - отметили в вузе. Обе напечатанные на 3D-принтере детали в дальнейшем будут отправлены на борт МКС.

Образовательный проект "Космические уроки" организуют Роскосмос и РКК "Энергия". Его реализуют ТПУ, ИФПМ СО РАН и Томский педуниверситет при поддержке администрации Томской области. Проект направлен на формирование у школьников инженерных навыков и стремления к выбору в будущем технических профессий. Программа будет проходить на базе Кожевниковской школы № 2 - первого филиала детского технопарка "Кванториум", который строится в Томске.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали первый отечественный 3D-принтер, который может работать в невесомости и печатать инструменты для космонавтов. В 2018 году устройство будет отправлено для эксперимента на Международную космическую станцию. Разработкой принтера занимаются специалисты ТПУ, ИМПМ СО РАН, Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), а также РКК "Энергия".

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