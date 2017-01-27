Два человека погибли в ДТП на трассе в Иркутской области

ИРКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Полиция Иркутской области выясняет обстоятельства ДТП, унесшего жизни двоих человек на трассе в Братском районе, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным пресс-службы, сообщение об автоаварии на 77 км трассы "Вилюй" поступило в дежурную часть около 7 часов утра местного времени (02:00 мск).

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ниссан Икс-Трейл" допустил наезд на стоящий на обочине большегруз "ФретЛайнер". После этого кроссовер выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "КамАЗом"", - сказали в пресс-службе.

В результате случившегося от полученных травм погибли на месте до приезда медиков 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка Ниссана. "Сведения о других пострадавших отсутствуют. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в ведомстве.