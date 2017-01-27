Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два человека погибли в ДТП на трассе в Иркутской области

Сибирь
27 января, 14:42 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 27, января. /ТАСС
Установлено, что водитель "Ниссан Икс-Трейл" допустил наезд на стоящий на обочине большегруз "ФретЛайнер", после чего кроссовер выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Полиция Иркутской области выясняет обстоятельства ДТП, унесшего жизни двоих человек на трассе в Братском районе, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным пресс-службы, сообщение об автоаварии на 77 км трассы "Вилюй" поступило в дежурную часть около 7 часов утра местного времени (02:00 мск).

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ниссан Икс-Трейл" допустил наезд на стоящий на обочине большегруз "ФретЛайнер". После этого кроссовер выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "КамАЗом"", - сказали в пресс-службе.

В результате случившегося от полученных травм погибли на месте до приезда медиков 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка Ниссана. "Сведения о других пострадавших отсутствуют. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
2
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
3
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
4
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
5
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
6
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
7
Суд отказался принять иск к Смольному по поводу передачи Исаакия РПЦ
Темы дня
Реклама