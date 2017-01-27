Сибирские ученые обнаружили у древнего растения способность лечить грипп

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НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Ученые Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" обнаружили у редкого и древнего растения - нитрарии - противовирусную активность сильнее, чем у запатентованных лекарств. Заявка уже подана, и до конца этого года это открытие может быть запатентовано, сообщил на пресс- конференции ТАСС в Новосибирске директор ботанического сада Евгений Банаев.
"Линии-суперпродуценты этой культуры показали противовирусную активность в отношении вируса гриппа "Курган" (H5N1) и "Аичи" H3N2 ("птичий грипп"). Причем, "Вектор" работал не просто на клетках, как это часто бывает, но уже на мышах, - сказал он. По его словам, выживаемость мышей после заражения вирусом и обработкой препаратом была выше, чем у зарегистрированного "Тамифлю"
Банаев уточнил ТАСС, что противовирусной активностью обладают корни растения. Для увеличения их массы ученые внедряют в ДНК нитрарии почвенную бактерию Agrobacterium rhizogenes ("бородатые корни"). "По нитрарии уже известно, что у нее есть противораковая активность, но экстракты были из листьев. Мы попробовали с корнями поработать, получили тоже интересный результат", - сказал Банаев.
Нитрария (селитрянка) - плодовый кустарник, растущий в сильно засоленных почвах. Считается представителем палеогеновой пустынной флоры - существовала в период образования первых пустынь. Во многих регионах нитрария занесена в Красную книгу.