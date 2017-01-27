Технологию хладостойкой сварки алтайских ученых смогут применять в Арктике

БАРНАУЛ, 27 января. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Ученые Алтайского государственного технического университета (АлтГУ) разработали технологию хладостойкой сварки, которая повышает прочность конструкций при сверхнизких температурах, к примеру, в арктических условиях. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС автор проекта, к.т.н., доцент кафедры "Малый бизнес в сварочном производстве" Михаил Сейдуров.

"Наша страна находится в таких климатических условиях, что могут быть резкие перепады температур до минус 40 - минус 70 градусов, таким образом, тема хладостойкости сварных соединений актуальна. Самое главное - улучшение ударной вязкости (способность металла сопротивляться ударным нагрузкам). К примеру, при минус 60 градусов Цельсия мы добиваемся того, что она возрастает в 3 - 6 раз. Технология может применяться в арктических условиях, к примеру, при производстве металлоконструкций для нефтегазодобывающей, горнодобывающей, нефтехимической промышленности", - сказал Сейдуров.

По словам ученого, исследования показали, что при использовании алтайской разработки сокращается время и затраты на обработку сварных соединений для придания им необходимой прочности. Исследования в полевых условиях проводили на Ванкорском нефтегазовом месторождении в Туруханском районе Красноярского края в зоне Заполярья. Сейдуров заявляет, что там технология себя подтвердила.

Представитель АлтГУ отметил, что в РФ подобная технология пока широко не применяется, но алтайская разработка в настоящее время полностью готова к тому, чтобы реализовывать ее на предприятиях. По данным администрации Алтайского края, проект сотрудника АлтГТУ был отмечен премией на региональном конкурсе в области науки и техники, получал гранты на разработки и оборудование, а также представлял регион на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Селигер".