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Наговицын намерен формировать правительство Бурятии с учетом мнения населения

Сибирь
29 января, 9:46 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
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УЛАН-УДЭ, 29 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын, срок полномочий которого на посту руководителя республики истекает в этом году, в случае повторного избрания сформирует новое правительство с учетом мнения населения. Об этом он рассказал  в прямом эфире ГТРК "Бурятия".

"Такого не случится, что команда резко поменяется, но ротация будет. Будет сформировано "народное" правительство, с учетом мнения населения", - сказал он.

По закону, в связи с выборами главы Бурятии, которые состоятся в сентябре 2017 года, правительство должно уйти в отставку. После этого будет сформирован новый кабинет. В пресс-службе Наговицына отметили, что согласно действующему порядку, ничто не мешает заранее провести выдвижение кандидатов в региональное правительство, общественное обсуждение кандидатур, прохождение конкурсной комиссии и экспертного совета.

В конце прошлого года в пресс-службе анонсировали объявление "уже в скором времени" конкурсов на замещение должностей высокопоставленных чиновников. При обсуждении новых кандидатур планируется задействовать гражданское общество, в том числе существующий Совет по кадровой политике: он состоит из представителей исполнительной и законодательной власти, научного сообщества, Общественной палаты и бизнеса региона.

Пост главы Бурятии 60-летний единоросс Вячеслав Наговицын занимает с июля 2007 года. До этого он возглавлял правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации региона. В 2012 году президент РФ принял его досрочную отставку, тогда же Народный Хурал (парламент) Бурятии утвердил Наговицына на посту главы региона. Срок его полномочий истекает в этом году, в сентябре 2017 года Бурятию ждут выборы главы республики.

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