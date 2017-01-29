Наговицын намерен формировать правительство Бурятии с учетом мнения населения

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УЛАН-УДЭ, 29 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын, срок полномочий которого на посту руководителя республики истекает в этом году, в случае повторного избрания сформирует новое правительство с учетом мнения населения. Об этом он рассказал в прямом эфире ГТРК "Бурятия".
"Такого не случится, что команда резко поменяется, но ротация будет. Будет сформировано "народное" правительство, с учетом мнения населения", - сказал он.
По закону, в связи с выборами главы Бурятии, которые состоятся в сентябре 2017 года, правительство должно уйти в отставку. После этого будет сформирован новый кабинет. В пресс-службе Наговицына отметили, что согласно действующему порядку, ничто не мешает заранее провести выдвижение кандидатов в региональное правительство, общественное обсуждение кандидатур, прохождение конкурсной комиссии и экспертного совета.
В конце прошлого года в пресс-службе анонсировали объявление "уже в скором времени" конкурсов на замещение должностей высокопоставленных чиновников. При обсуждении новых кандидатур планируется задействовать гражданское общество, в том числе существующий Совет по кадровой политике: он состоит из представителей исполнительной и законодательной власти, научного сообщества, Общественной палаты и бизнеса региона.
Пост главы Бурятии 60-летний единоросс Вячеслав Наговицын занимает с июля 2007 года. До этого он возглавлял правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации региона. В 2012 году президент РФ принял его досрочную отставку, тогда же Народный Хурал (парламент) Бурятии утвердил Наговицына на посту главы региона. Срок его полномочий истекает в этом году, в сентябре 2017 года Бурятию ждут выборы главы республики.