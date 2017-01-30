Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Специалисты новосибирского Института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) объяснили происхождение встречающихся в Якутии необычных алмазов желтого цвета. Согласно выводам ученых, они могут иметь органическое происхождение, сообщает пресс-служба СО РАН.

"Геологи сделали вывод, что желтые алмазы, вероятно, кристаллизовались из остатков органического вещества (т.е. живых организмов), когда-то находившегося на поверхности Земли в составе древней океанической плиты. Столкнувшись с континентом, плита начала погружение вглубь Земли. По мере погружения, под воздействием высоких температур и давления органические остатки претерпевали разные изменения и после ряда сложных преобразований на глубине 150-250 км могли кристаллизоваться в виде алмазов", - говорится в сообщении.

К таким выводам специалисты пришли, изучив состав углерода самих желтых алмазов, а также частиц глубинных пород, которые оказались внутри кристаллов в процессе их роста. Известно, что желтая окраска алмазов обусловлена присутствием в их структуре атомов азота, которые свидетельствуют как раз о том, что алмазы, перед тем как их вынесло на поверхность, находились в мантии.

Как отмечается в сообщении, исследование не только дает ответ на вопрос о происхождении желтых алмазов, но и поможет геологам в поисках новых их "коренных месторождений" - тех каналов, по которым кристаллы, зарождающиеся в глубине Земли, выносятся на поверхность.

Алмазы желтого цвета обычно представляют собой кривогранные кристаллы кубической формы. Они высоко ценятся в качестве бриллиантов в ювелирном деле, поскольку желтых драгоценных камней известно немного. Стоимость таких камней зависит от насыщенности цвета и достигает сотен тысяч долларов за карат.