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В школах столицы Тувы снят карантин по ОРВИ

Сибирь
30 января, 8:32 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 30, января. /ТАСС
В середине января эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Кызыле был превышен почти в пять раз
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КРАСНОЯРСК, 30 января. /ТАСС/. Карантин, введенный в школах и детских садах тувинской столицы из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, снят, сообщила пресс-служба мэрии Кызыла.

"Карантин в Кызыле снят, школы и детсады начнут принимать детей с 31 января", - уточнили в ведомстве.

Карантин был введен в середине января, когда эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Кызыле был превышен почти в пять раз.

По данным республиканского Роспотребнадзора, спад заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Кызыле и в 13 районах Тувы, поэтому рекомендовано отменить карантин в школах. В Каа-Хемском и Улуг-Хемском районах карантин рекомендовано продлить до конца учебной недели, а в Дзун-Хемчикском - ввести на пять дней.

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