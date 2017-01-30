В школах столицы Тувы снят карантин по ОРВИ

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КРАСНОЯРСК, 30 января. /ТАСС/. Карантин, введенный в школах и детских садах тувинской столицы из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, снят, сообщила пресс-служба мэрии Кызыла.
"Карантин в Кызыле снят, школы и детсады начнут принимать детей с 31 января", - уточнили в ведомстве.
Карантин был введен в середине января, когда эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Кызыле был превышен почти в пять раз.
По данным республиканского Роспотребнадзора, спад заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Кызыле и в 13 районах Тувы, поэтому рекомендовано отменить карантин в школах. В Каа-Хемском и Улуг-Хемском районах карантин рекомендовано продлить до конца учебной недели, а в Дзун-Хемчикском - ввести на пять дней.