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В Томске обучили более 500 медиков для работы на месторождениях в Арктике

Сибирь
30 января, 8:38 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 30, января. /ТАСС
Специалистов обучили навыкам оказания первой помощи, реанимации пострадавших и травматологии
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ТОМСК, 30 января. /ТАСС/. Специалисты томской компании "Арктик медикал трейнинг" обучили более 500 медиков для работы на нефтегазовых шельфовых месторождениях Арктики, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

"За первый год работы в "Арктик Медикал Трейнинг" прошли обучение более 540 человек, в том числе немедицинский персонал на месторождениях. Партнерами центра стали мировые компании - лидеры в сфере промышленной медицины, такие как Laerdal, Safer, Remote Health Care", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, участниками учебных программ центра стали представители компаний "Газпромнефть- Восток", "Газпром трансгаз Томск", "СибМедЦентр", "Полюс Золото".

Сотрудники компаний, работающих в экстремальных условиях Арктики, обучаются навыкам оказания первой помощи, реанимации пострадавших и травматологии. Кроме того, они получают навыки управления медицинской бригадой в кризисной ситуации.

"Арктик медикал трейнинг" - томская медицинская компания, учрежденная в 2015 году Сибирским государственным медицинским университетом и "Центром корпоративной медицины". Сегодня компания работает более чем в десятке регионов России, в том числе на труднодоступных производственных объектах Ямало- Ненецкого автономного округа, Красноярского края и других, а также в Норвегии, Вьетнаме, Азербайджане и Казахстане. Это первый подобный центр в России, где работают инструкторы, имеющие сертификаты международного образца. Они прошли специальное обучение в Польше и Норвегии.

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