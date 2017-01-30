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Новосибирский Академпарк в 2016 году впервые вышел на безубыточность

Сибирь
30 января, 9:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, января. /ТАСС
Выручка увеличилась за год почти вдвое
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НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) по итогам 2016 года увеличил выручку почти вдвое, до 307 млн рублей. Чистая прибыль составила 102 млн рублей, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске гендиректор Академпарка Дмитрий Верховод.

"Впервые за всю свою историю акционерное общество "Технопарк новосибирского Академгородка" вышло на прибыль. До сих пор мы были планово убыточны, в разные периоды показывали убыток в районе 30-40 млн рублей", - сказал он.

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По его данным, 2015 год Академпарк закончил с выручкой 161 млн рублей, чистый убыток составлял 38 млн рублей. В 2016 году общая выручка компаний-резидентов, работающих на территории Технопарка, составила более 13,6 млрд рублей.

По данным Верховода, за десять лет работы Технопарка его резиденты перечислили более 4,2 млрд рублей налогов, в том числе 2,5 млрд рублей - в бюджет Новосибирской области. Гендиректор Академпарка напомнил, что всего в проект было вложено чуть менее 3 млрд рублей государственных инвестиций. "Резиденты уже вернули в 1,5 раза больше в бюджет, чем было потрачено", - сказал он.

Как ранее сообщалось, Дмитрий Верховод в ближайшие дни завершает работу в должности генерального директора Технопарка. В конце 2016 года правительство Новосибирской области решило уволить его после проведенной контрольно-счетной палатой (КСП) проверки. Новым главой Академпарка назначен бывший глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Владимир Никонов.

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году. На сегодняшний день в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний-резидентов, более 170 из которых располагаются непосредственно на площадке Академгородка. Всего в этих компаниях работает более 8,8 тыс. человек. На резидентов приходится 2,2% валового регионального продукта Новосибирской области и 3% всего экспорта продукции, произведенной в регионе. Все показатели соответствующей федеральной целевой программы (ФЦП) Академпарком выполнены, по итогам ее реализации он признан самым успешным подобным проектом в России.

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