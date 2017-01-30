Отдаленные села Забайкалья обеспечат альтернативным электроснабжением

ЧИТА, 30 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Более 20 населенных пунктов в Забайкальском крае не имеют централизованного энергоснабжения: к 2020 году власти региона намерены решить эту проблему за счет строительства объектов солнечно-дизельной генерации, сообщил депутатам краевого Заксобрания министр территориального развития региона Виктор Паздников.

"На территории Забайкальского края 23 населенных пункта не обеспечены централизованным энергоснабжением. <…> К 2020 году планируется решить этот вопрос", - сказал министр. Он напомнил, что на прошлой неделе в регионе запустили первую автономную гибридную энергоустановку (АГЭУ) в селе Менза. В 2017 году планируется запуск подобных установок еще в двух поселках на севере Забайкалья - Тунгокочен и Кыкер.

По информации пресс-службы главы региона, АГЭУ в Мензе обеспечила бесперебойное электроснабжение трех труднодоступных населенных пунктов. При этом проект реализован без привлечения бюджетных средств. "Стоимость проекта - более 80 млн рублей. Это средства частного инвестора, который будет обеспечивать уровень доходности только за счет повышения эффективности выработки энергии. Отмечу, что тарифы на электроэнергию ни для населения, ни для прочих потребителей не изменятся", - пояснил Паздников.